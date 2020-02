AVEVA UN PEZZO DI COCAINA NASCOSTO ALL’INTERNO DI UNA LAMPADINA

Nella tarda giornata di ieri i Carabinieri della Tenenza di Floridia, a seguito di un mirato servizio volto al contrasto dello spaccio delle sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto BRAMANTE Vincenzo, siracusano classe 1987, disoccupato, già censurato, per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I militari della Tenenza hanno eseguito un’accurata perquisizione domiciliare presso l’abitazione del BRAMANTE, nella quale sono state rinvenute e sequestrate 5 dosi di cocaina, del peso complessivo di gr. 1,25, celate interno di un accendino a gas, modello clipper, all’uopo modificato; un involucro contenente un pezzo unico di cocaina del peso di gr. 25,00 circa, nascosto all’interno di una lampadina, anch’essa appositamente modificata ed una somma contante di € 230, ritenuta provento di pregressa attività di spaccio.

Nella medesima attività è stato inoltre sequestrato dai militari dell’arma floridiana uno scanner per la rilevazione di frequenze emesse da microspie e rilevata l’esistenza di una microtelecamera installata esternamente alla porta d’ingresso dell’appartamento, utilizzata per monitorare l’eventuale presenza di persone davanti all’uscio della abitazione. L’arrestato, dopo le formalità amministrative, è stato rinchiuso nella casa circondariale “Cavadonna” di Siracusa, come disposto dalla Autorità Giudiziaria.