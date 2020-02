AVEVA IN CASA COCAINA E MARIJUANA. E’ AI DOMICILIARI

Nella giornata di ieri i militari della locale stazione Carabinieri di Solarino a seguito di uno specifico e mirato servizio finalizzato al contrasto e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto G.L., siracusano classe 1988, operaio ed incensurato, poiché, esito perquisizione domiciliare e personale, veniva trovato in possesso di grammi 4,50 di cocaina occultata all’interno di un sacchetto di cellophane custodito nella tasca del proprio giubbotto, grammi 10 di marijuana e grammi 0,54 di hashish nascosti all’interno del cassetto del mobile porta televisore della propria abitazione ed, infine, un bilancino di precisione e materiale vario utilizzato per il confezionamento dello stupefacente. L’arrestato, dopo essere stato accompagnato presso i locali della Stazione di Solarino per le incombenze di rito, è stato sottoposto in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dalla Autorità Giudiziaria competente.