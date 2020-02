AVEVA COCAINA E MARIJUANA, ARRESTATO

Nella giornata di ieri i militari della stazione Carabinieri di Solarino a seguito di un mirato servizio finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto CORRENTI Salvatore, siracusano classe 1996, disoccupato, con precedenti di polizia specifici, poiché, all’esito di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di nr. 17 dosi di cocaina, del peso complessivo di gr, 6,57, un involucro contenente gr. 2,00 circa di marijuana ed un bilancino di precisione. L’arrestato, dopo l’arresto, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.