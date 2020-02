ARRESTATO “IL LADRO DI ORTIGIA”, HA FATTO 14 FURTI NELL’ISOLOTTO

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Ortigia, in esito a prolungata attività d’indagine, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Rosario PARENTIGNOTI, soggetto siracusano di 36 anni disoccupato e già noto per alcuni suoi precedenti di polizia, ritenuto responsabile di una serie di furti in danno di abitazioni private ed esercizi commerciali.

La misura cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Siracusa, è stata richiesta dalla locale Procura della Repubblica (Sostituto Procuratore Andrea Palmieri) che ha concordato pienamente con le risultanze delle indagini condotte dai Carabinieri.

L’attività dei militari dell’Arma è iniziata nel dicembre 2019 a seguito della presentazione di numerose denunce di furto da parte di residenti dell’isola di Ortigia, depredati nelle loro abitazioni di elettrodomestici, monili e denaro contante. I Carabinieri, avvalendosi della loro ottima conoscenza del territorio ed a seguito di un’attenta analisi dei dati, sono riusciti in poco tempo ad individuare nel PARENTIGNOTI il responsabile di ben 14 episodi di furto, commessi in Ortigia tra i mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020.

L’uomo è stato arrestato e condotto al carcere “Cavadonna”.