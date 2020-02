ANCHE LA PARTECIPATA DELLA REGIONE? MA COME FA GRANATA A DISTRICARSI?

Rep: Caro direttore, ieri leggendo a passatempo sul sito della Regione siciliana, abbiamo trovato due politici siracusani fra gli amministratori di società partecipate della stessa Regione. Si tratta dell’ex parlamentare nazionale e per anni assessore regionale Fabio Granata e di un politico di Lentini, Renato Marino. Mentre per quest’ultimo non ci sono notizie ulteriori, per il dottor Granata abbiamo letto sulla stampa di un vitalizio di quasi settemila euro e in atto sarebbe anche assessore al Comune di Siracusa. Quindi il suo essere consigliere della partecipata regionale Cinesicilia srl per 22mila euro l’anno, se ci consente, assume un sapore completamente diverso. Vogliamo sperare che il suo ennesimo incarico di direttore del distretto Sud Est sia a titolo gratuito. Una curiosità: Come fa il dottor Granata a districarsi fra assessorato comunale a Siracusa, direttore del distretto Sud Est e consigliere di Cinesicilia?

F.A.