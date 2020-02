A SIRACUSA DISINFETTANTI ESAURITI, LI CHIEDONO LE SCUOLE- RICHIESTA ANCHE AL CARCERE DI AUGUSTA

Nello Bongiovanni scrive al direttore del carcere di Augusta: “Egregio Direttore, a seguito dell’allerta sanitaria per prevenire la diffusione del Coronavirus, questa Organizzazione Sindacale chiede alla S.V. di attivare tutte le procedure di prevenzione – anche a seguito dell’ordine di servizio del capo Dap – facendo installare distributori di liquido disinfettante per le mani, distribuire guanti in lattice e mascherine presso tutti i locali del carcere, in particolare quelli adibiti a ricevimento detenuti nuovi giunti, soprattutto se provenienti dalla libertà e, procedere alla stesura e

distribuzione di un piano di prevenzione in caso di sospetto della presenza del virus nella struttura. In questo momento particolare riteniamo che quanto richiesto sia il minimo indispensabile per cercare di

prevenire il contagio di ogni forma di virus”.

Non è tutto. Il messaggio “lavate le mani più volte al giorno” è passato e quindi sia i privati cittadini che tutte le scuole di ogni ordine e grado vedono di dotarsi e far dotare gli allievi del disinfettante gel. Ovviamente a Siracusa già stamattina è andato tutto esaurito. Non c’è una farmacia che ne ha e si è quindi passati ad altri disinfettanti, anche questi andati a ruba.