A SIRACUSA DA QUEST’ANNO IL CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA

Rep: Il Consorzio Universitario Megara Ibleo comunica che ha ampliato la propria offerta formativa, confermando il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza ed ha istituito i Corsi di Laurea in Consulenza del Lavoro, Scienze Politiche ed Economia (già Economia e Commercio). In conseguenza della citata crescita formativa, il Consorzio Universitario Megara Ibleo ha deliberato l’apertura della sede nel Comune di SIRACUSA che si aggiungerà alle sedi già presenti di Priolo Gargallo e Melilli.

Nell’ottica della continuità nell’ambito della ricerca scientifica e di formazione di altissimo livello il Consorzio Universitario Megara Ibleo si è insediato nell’immobile che è stato sede dell’Istituto di Scienze Criminali . Nella nuova sede SIRACUSANA del Consorzio Universitario Megara Ibleo verrà attivato già per l’anno accademico 2020-2021, il Corso di Laurea di Giurisprudenza in convenzione con l’Università degli Studi di Messina sin dal 2003

Nonostante la miopia della politica siracusana, sorda alle vere iniziative culturali e di sviluppo, il Consorzio Universitario Megara Ibleo, dopo aver intrapreso un’avanzata interlocuzione tra i vertici del capoluogo siracusano, del Consorzio Universitario Megara Ibleo e dell’Ateneo di Messina, la stessa, pur con la piena disponibilità del Consorzio, si tristemente arenata per disinteresse ed immobilismo.

Tuttavia, il Consorzio Universitario Megara Ibleo ha ritenuto voler sopperire alle carenze della politica, operando in favore degli studenti Siracusani e delle loro famiglie, decidendo ugualmente di dare esecuzione al proprio progetto di ampliare l’offerta universitaria a Siracusa, consentendo, così, il pieno diritto allo studio a tutte le classi sociali senza aggravi di costi di trasferimento c/o altre città sedi di Università.

Pertanto, il Consorzio Universitario Megara Ibleo ha volutamente scelto l’immobile posto in Via Agati n.10 (Siracusa), per consentire una crescita civica, anche nella cultura della legalità e nella formazione di eccellenza, nella convinzione che, come diceva Paolo Borsellino, “Un Giorno Questa Terra sarà Bellissima”