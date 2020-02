A PRIOLO IMPIANTO SATURO E L’IGM SOSPENDE IL SERVIZIO A DOMICILIO DEI RIFIUTI RAEE. IL SINDACO SI ATTIVA PER UNA NUOVA CONVENZIONE

Rep: Sospeso il servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti Raee a Priolo Gargallo. Nella giornata di oggi Igm, società che gestisce il servizio di igiene urbana nel comune siracusano, ha dovuto interrompere il servizio, così come la possibilità di conferimento nell’isola ecologica di via Salso 102. Il motivo del mancato ritiro e dell’impossibilità di conferimento dei rifiuti elettrici ed elettronici è causato da motivi non attribuibili a Igm, ma riferibili alla momentanea assenza di un centro specializzato nella raccolta di questa tipologia di rifiuti. La piattaforma in cui conferiva il Comune è satura, infatti, e l’ente è prossimo a firmare una convenzione con un nuovo impianto. Il servizio di raccolta e conferimento dei Raee riprenderà non appena il Comune guidato dal sindaco Pippo Gianni formalizzerà il nuovo accordo.