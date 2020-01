VINCIULLO: 200MILA SIRACUSANI ESCLUSI DAL VOTO, SUBITO UN RINVIO

Scrive Enzo Vinciullo: Oltre 200 mila cittadini esclusi dalla possibilità di eleggere il Presidente della ex Provincia. Le elezioni si spostino di almeno 90 giorni perché non possono essere escluse le città di Siracusa, Augusta, Floridia e Pachino. Solita strafottenza del Governo regionale nei confronti della provincia di Siracusa, nel silenzio più assordante dell’intera classe politica siracusana. Il Governo regionale, battuto in Aula sulla Finanziaria proprio per questo gesto di miopia, arroganza e tracotanza