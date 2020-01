Rep: Il sindaco, Francesco Italia, e l’assessore Pierpaolo Coppa terranno lunedì prossimo (13 gennaio) una conferenza stampa per illustrare nel dettaglio la proposta di bilancio di previsione 2020 approvata ieri dalla Giunta. L’incontro con i giornalisti è fissato alle 10,30 nella sala stampa “Archimede” di piazza Minerva 5.

Allora, iniziamo col dire che Italia non sa nemmeno se è sindaco o un abusivo come è stato già sentenziato dal Tar. Una norma elementare di alfabeto istituzionale avrebbe dovuto far evitare quindi a Italgarozzo di approvare in giunta un bilancio di cui nessuno sa nulla. Le possibilità che si tratti di una furbata ci sono ed anche cospicue, in ogni caso proprio la conferenza stampa indetta in fretta e in furia è lì a dimostrare che la procedura seguita è stata farlocca visto che lo stesso Italgarozzo, ammesso che resti sindaco, aveva detto che anche se non c’era il consiglio comunale ci sarebbero state una serie di riunioni collegiali coi rappresentanti del territorio prima di preparare il bilancio. Invece è già stato tutto confezionato e lunedì, bontà loro, forse qualcosa sarà anche detta ai siracusani. Anche qui una conferenza stampa il 13 a due giorni dalla riunione del Cga è da suonatori del Titanic, quantomeno di cattivo gusto.

UN BILANCIO/FURBATA: ITALIA NON SA NEMMENO SE E’ IL SINDACO O UN ABUSIVO

