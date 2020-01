SECONDA PUNTATA DI CUMEDDIA SARAUSANA, IL ROMANZO IN DIALETTO DI ANTONIO RANDAZZO

I casi, pa maggior parti ri niautri sarausani, jerano fatti ri ‘na stanza ie, a voti, c’era ‘u cessu ie a cucina, ie, pi spattilli, ci mitteumu ‘na tenda o ci facevumu ‘nu tramezzu ri lignu e cattuni. Iù stava o nummuru vintottu, ‘na stanza a pianterrenu ri quattru mettri pi quattru mettri, ca porta r’ingressu a vitrata che scuri ie, ‘na finestra, a sinistra taliannu. Quantu suppi ri latti co pani ca mi mangiai ‘nta ssa finestra, jera u miu osservatoriu pemmanenti. Ddhocu criscii. Ra stanza, si traseva ‘nta cucina, quasi ‘n corridoiu, ca pigghiava aria e luci ra fine-stra a destra ra porta ri entrata. Sutta a finestra c’era ‘u fucularu ri pettra co fornello a crauni e co sportellu ri lamera pi presa d’aria e pi luvari a cinniri o ciusciari u focu co sciuscialoru o muscaloru. Ci abitavamu in sei e, menu male, ca prestu i mei ru frati chiù ranni patteru pi ciccarisi ‘n futuru. Quannu jera propriu nicu nicu c’erunu ‘i bumbaddamenti ie ancora nu’ na vo na trasutu ‘i ‘ngrisi. Pi l’oscuramentu avevumu ‘n lettu ranni cunzatu cu du matarazzi che tavuli supira e seggi ie, ravanti a potta, cummigghiata che cupetti. Ogni vota ca sunava l’allarmi, ma soru, ca poi muriu a siricianni ri pummuniti, mi pigghiava ‘mbrazza ie ri cussa mi puttava ‘nto ricoviru ca si truvava o latu, propriu ‘nta piazzetta re cavaleri ri Malta. Iù jera troppu nnicu pi riuddarimi comu jera fattu ‘i rintra ‘u ricoviru. Rapennu qualsiasi libbru ri storia si leggi ca ‘nto millinovicentoquarantattri ci fu l’armistiziu fimmatu a Cassibili, ma nuddhu parra ri chiddhu ca passammu niautri picciriddhi, nu’ fa storia chissu. Mi sta vinennu ri pinsari ca c’è ‘nu rioddu ‘nta ma testa ca nu’ mi sacciu spiegari. Nu’ sacciu se fu ‘n fattu successu o cunfusioni ri rioddi ri cosi saputi pi sintu tu riri. Mi viru ‘nta strata ri r’Avula e sugnu ‘nta canna ri ‘na bicicletta russa ca guida ma pattri ca jè vistutu ri suddatu Arrivati a chianata re ru culonni ma pattri scinneva ie ammuttava a bicicletta a peri. A ‘n cettu puntu arrivamu ‘nta ‘nu spiazzu unni ci sunu cunsati tanti tendi re suddati. Trasemu ‘nta una ri chissi ie ci sunu jautri suddati cuccati ‘nte brandi, ri chiddhi ca si rapunu ie chiurunu, si, a vo na ghiessiri suddati.Ihaggiu l’impressioni ca jerumu a Murru ‘i poccu, ma nu’sugnu sicuru, fossi mu sunnai.

Chissa iera Sarausa ie r’accussì ierunu a maggior parti re casi ri Sarausa. Diversa era a realtà ri tanti famigghi, quasi i stissi ri chiddhi ri ora, copresi ‘na pocu ri ricchi arrinisciuti.A “noblesse” abitava a piazza Duomo, via Roma, nall’ex via Gelone, via Savoia, via XX Settembre, ma soprattuttu a Mastranza (via delle Maestranze). Anchi allura, come ora, aveva villi, caseggiati e massarii fora città. Spissu si vireunu passari, sbrurusi, ‘nte carrozze tirati re cavaddhi co gnuri a ser-viziu macari comu stalleri. ‘I staddhi jerunu ‘nto cuttigghiu ro puttunu i Minniti ‘n via Gargallo, unni ora c’è a “Nottola”. Quasi tutti l’autri bassi all’internu ro cuttigghiu ieruno abitati ri tanti famigghi ie putii ri mastri fallignami. ‘Nta una re staddhi c’era a “munta” ro cavaddhu ri Marotta.’Na pocu ri ricchi avevunu dhocu u depositu re carrozzi.A mia jera ‘na famigghia ri operai ie pecciò, comu l’autri picciriddhi, nu’ canusce-vumu ‘i figghi ri papà.Allura ‘i categorii ierunu stabiliti ie nu’ ni putevumu junciri cu chiddhi chiù ricchi.C’erano i cafè ri categoria: ‘u “Centrale”, in piazza Archimede, iera ritrovu abituali re nobili, ri l’avvocati ie re professionisti e, pi chissu, a piazza veni riuddata comu “il salotto” di Siracusa. I categorii artigiani ie operai inveci frequentavunu ‘u “Caffè Liistro”, ‘nta piazza Archimede. I locali, sempre affuddhati ie sempri chini ri fumu, ierano ranni, e c’era macari ‘na sala bigliardu e una pi ghiucari e catti. Ddhocu si ‘ncanggiavunu macari operai, fallignami e muraturi, e dhocu, o Sabutu o a Ruminica, chissi stissi, dopu c’avevunu travagghiatu durici uri o jonno pi tutta a simana, ievunu a farisi pajari ro principali.Tanti negozi ca a vo na vinnutu a crirenza, p’amuri i ricuperari, rapevunu macari a Ruminica e pe festi.’U “Caffè Bottaro”, a Mastranza, era invece frequentatu pa maggior patti ri puvu-reddhi, compresi i malacanni, i fallattutti e i gianfannenti. Macari ‘nte putii re vabberi o ‘nte custureri, specialmenti o Sabutu o a Ruminica, si parrava ri travagghiu e si sunavunu fisammonichi, mandulini e chitarri’I campagnoli si susevunu a matinata pi ghiri ca bicicletta “o puzzu ‘ngigneri”, ca spiranza ri jessiri chiamati ro “capurali capu ghiumma” ‘ncarricatu ro pro-prietariu o “gabillotu” pi truvari operai a picca prezzu, propriu comu ora.Mischini i campagnoli quantu ‘umiliazini appona subiri cu paghi ri fami, pi durici uri e macari chiossai, ri massacranti travagghiu, specialmenti quannu a vo na scavari ‘i “fossi” usannu a pruvuli pi fari satari ‘a roccia ie ‘i cuticchiuni, senza nuddha assistenza malatia o ‘nfuttuni. ‘U travagghiu iera quasi sempri ” in nero” ie si consideravunu futtu-nati chiddhi chiamati a fari ‘a junnata.’I vai ierunu ‘nto ‘mmennu quannu ristavunu senza travagghiu po malutempu ie pa scassizza ri travagghiu ie, pi cunsularisi, passavunu ‘u tempu a ghiucari e catti o a ‘mbriacarisi ” ‘nti pillucciu”, a “raziedda”, oppuro e “tririci scaluni” a “jureca”, “ova ruri”, “puppu” e “vinu, quannu putevunu pajari, oppuru a crirenza, ca poi paja-vunu ca prima paja.Tannu nu’ c’era ‘u “soccorso ‘nvernale” ca ‘nveci si pajava co bigliettu ro cinima.Macari ‘nta l’artigianatu iera a stissa cosa. ‘U “mastru” ‘nsignava ‘u misteri e pic-ciotti ma ‘i pajava du soddi senza ‘ncaggialli.’I picciotti travagghiavunu tutta ‘a junnata ra matina a sira e a fini simana ci arri-stavunu l’occhi pi chiangiri. Menu mali ca poi ‘nsignannisi ‘u misteri si mitteva a cuntu so e si pajava i macchi pa ricoggiri a pinsioni.’A stissa cosa iera pi tutti i misteri e ‘u travagghiu sibbeva sulu pi sopravviviri, men-tri ora mancu chissu. Ni cunsulavumu cantannu, pi sfuttiri ‘i fascisti e rririri, mentri ‘a “fami ni pigghiava a scoccia ri coddhu”: “travagghiu ni vulemu picca e nenti perchè ro fasciu semu componenti”.’I sturenti cantavunu “trieste mia” pi fari tunnari ‘ssa città all’Italia e tannu ‘u mi-nistru Pella mannò i suddati a occupari Trieste co piriculu ri ‘na nova guerra.Mi rivisti co pagliaccettu a strisci janchi e russi mentri ca manu ma mattri m’accu-mpagnava a piazza Archimedi unni c’era l’autobussu c’aspittava niautri picciriddhi pi puttarini a colonia estiva ra Maddalena. Ierumu ‘nto 1946 – ’47.I signurini ca n’accumpagnavunu ni facevunu cantari canzuni contro ‘i pattiti ri dhi tempi ri refrendum monarchia – ripubblica.A colonia iera organizzata re comunisti ie pecciò cantavumo contru a democrazia cristiana: “bannera janca appizzata o muru cu passa passa si stuia ‘u culu”. Ie ancora: “Alcide De Gasperi scagnozzo amiricano vorrebbe prendere in giro il popolo italiano, ma il popolo italiano che è più furbo adesso e subito ha risposto, non sono mica fesso.”A colonia iera a Maddalena ‘nta spiaggia a mari unni ora c’è ‘u lidu ra marina.’Npocu chiù avanti, vicinu o “scogghiu a Jalera”, c’era affunnata a navi spitalera.

Antonio Randazzo

