Rep: Nuovo anno, nuovo Consiglio Direttivo per i Liberi di Costruire, anche se proprio nuovo non è dato che alcune figure sono state riconfermate. L’associazione socioculturale, per un altro anno sarà guidata dal presidente Sebastiano Moncada, e vede riconfermate le cariche di Vicepresidente e Tesoriere, nelle persone di Licia Lantieri ed Eliana Telesca. La prima, inoltre, è stata riconfermata ancora una volta addetto stampa. È stata eletta, invece, nella qualità di segretario Antonella Quattropani, per lei si tratta del primo anno in queste veci.



“Ringrazio tutti i membri dell’associazione Liberi di Costruire, che presiedo – ha dichiarato Sebastiano Moncada – i quali hanno deciso di confermarmi in questo ruolo. Cercherò, insieme a tutti, di dare seguito al lavoro intrapreso lo scorso anno e negli anni precedenti. A breve, programmeremo l’iniziative per l’anno appena iniziato, iniziative che, come da nostra tradizione, saranno in particolar modo di carattere benefico – ha concluso Moncada – sociale e culturale”.

SEBASTIANO MONCADA RICONFERMATO PRESIDENTE DI LIBERI DI COSTRUIRE

