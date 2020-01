SALVATORE RUSSO: 10MILA EURO ALLE ASSOCIAZIONI AMICHE

Rep: Buongiorno e buon inizio di settimana. 10 mila euro, soldi pubblici, concessi ad alcune associazioni.

Curioso come qualche giorno fa alla sentenza del CGA una parte della “tifoseria” chiedeva all’altra di non “rosicare”, ogni riferimento è puramente voluto ma sarebbe stato opportuno il silenzio da parte di qualcuno.

Di alcuni eventi che hanno goduto dei soldi pubblici io, colpa mia, non ne ho neanche sentito parlare nè sui social nè sulle pagine delle associazioni, ma ripeto colpa mia che a causa del mio lavoro sono stato distratto. Alcuni eventi avrebbero forse meritato anche molto di più. Alcuni eventi si è voluto tentare di far passare il messaggio che erano finanziati da privati ma in realtà così non è stato.

Nulla contro questi eventi ma considerando che quando un cittadino piuttosto che un’associazione fa una richiesta si vede sempre rispondere “non ci sono soldi” di certo vengono in mente alcune domande, tra le quali quella di chi decida per chi i soldi ci sono e per chi no.

Dato che il paragone con le buche la scorsa settimana ha funzionato la applico nuovamente:

Con 10 mila euro, considerando che un pancale di bitume a freddo di qualità (50 sacchi da 20 kg con cui mettiamo in sicurezza mediamente 25 buche, costo 500 euro) si sarebbero potuti comprare 20 pancali e quindi mettere in sicurezza 500 buche circa in città.

Salvatore Russo