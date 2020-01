PROTOCOLLO D’INTESA PER I 32 ALLOGGI A CASSIBILE: I LAVORI DOVREBBERO INIZIARE ENTRO UN ANNO

Rep: Sottoscritto stamani a Palermo il “Protocollo d’intesa” che nell’ambito dei “Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città” di fatto rende operativo il progetto di social housing “Casa Archimede 2”. Presentato dal Comune nell’autunno del 2018, nonostante i tempi ristretti a disposizione, il progetto era stato approvato lo scorso anno. Entro 120 giorni il progetto esecutivo dovrà essere trasmesso alla Regione ed lavori dovranno iniziare entro 12 mesi.

Il primo progetto di social housing della città nascerà all’ingresso nord di Cassibile. Prevede la realizzazione di 32 alloggi a canone sostenibile, la creazione di un parco aperto alla fruizione pubblica e di una condotta di acque bianche per eliminare il problema allagamento che interessa la zona in caso di piogge abbondanti, prevedendo di convogliare le acque nel torrente Mortellaro. Nel dettaglio il costo totale dell’intervento è di 6.819.351 euro, 5milioni dei quali serviranno per la realizzazione degli alloggi, 600mila per l’acquisizione dell’area e poco più di 1 milione per le opere di urbanizzazione. A fronte di un contributo comunale di 210mila euro, il contributo dello Stato e della Regione Siciliana sarà pari a 3 milioni e quello del privato che ha partecipato al bando, e che quindi realizzerà l’opera, ammonta poco più di 3 milioni e 600mila euro.