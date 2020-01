Rep: VINCIULLO-BASILE: Sulla palestra-pallone tensostatico di Belvedere non diciamo più nulla. Speriamo soltanto che qualcuno raccolga il nostro grido di dolore che può essere riassunto in una sola parola: VERGOGNA!!! In allegato una delle tante foto che evidenziano lo stato di abbandono e di totale degrado in cui la palestra ormai si trova.

PALLONE TENSOSTATICO A PEZZI, BELVEDERE SENZA PALESTRA

