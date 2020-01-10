LA GIUNTA APPROVA IL BILANCIO (MA E’ UN COLPO DI MANO)

LA GIUNTA APPROVA IL BILANCIO (MA E’ UN COLPO DI MANO)

La Giunta comunale fa un colpo di mano ed approva il bilancio di previsione 2020/2022. Insomma, il sindaco e un paio di assessori fanno le scelte che avrebbe dovuto fare il Consiglio comunale. Il colpo di mano consiste nel fatto che anche se il Cga dovesse decidere per il ritorno al voto, Italgarozzo avrebbe impegnato tutto il bilancio di previsione e un commissario regionale potrebbe solo approvarlo. Cioè potrebbe solo approvare quello che hanno scelto il 10 gennaio il sindaco e un paio di assessori. Una furbata di cui vedremo più avanti gli effetti concreti.

LA GIUNTA APPROVA IL BILANCIO (MA E’ UN COLPO DI MANO) ultima modifica: 2020-01-10T17:18:26+02:00 da IfattiSiracusa
Politica