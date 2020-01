IL COMUNE DI AVOLA OTTIENE UN FINANZIAMENTO PER VERIFICARE I SOLAI NELLE SCUOLE

Rep: Il Comune di Avola ha ottenuto dal Ministero dell’Università un finanziamento pari a 70 mila euro per eseguire le indagini sui solai su 10 scuole comunali. Si tratta di 7 mila euro per gli istituti Vittorini di via Casalini, Collodi di via Nuova, Capuana, Bianca di via Manin, De Amicis e via Galeno, i plessi Sacro cuore e Caia di largo Sicilia, Coletta, Limarri alle quali va aggiunto un contributo del Comune pari a 550 euro. In questi giorni è stato chiesto inoltre il finanziamento di 3 milioni di euro ciascuno per gli interventi di adeguamento sismico del plesso scolastico di via Luigi Razza e del plesso Caia di largo Sicilia. “L’attenzione nei confronti delle nostre scuole e dei nostri ragazzi resta sempre alto – dice il sindaco Luca Cannata – e la prevenzione è parte integrante dell’investimento deciso da questa amministrazione per garantire il diritto allo studio alle generazioni future”