IL 12 GENNAIO UN LIBRO SU PANTALICA RACCONTA SORTINO

IL 12 GENNAIO UN LIBRO SU PANTALICA RACCONTA SORTINO

Rep: Il 12 gennaio alle 10, nella sala del consiglio comunale di Sortino, come da programma allegato, sarà presentato al pubblico il volume Pantalica e la Sicilia nelle età di Pantalica. Il volume raccoglie i testi scientifici, prodotti dai migliori specialisti della preistoria e protostoria siciliana, nel contesto dell’archeologia preistorica del Mediterraneo.  Il volume è frutto del Convegno di studi del 16 e 17 dicembre del 2017, tenutosi nel nostro Comune, promosso dal Comune di Sortino, dall’Università di Catania, dal Consorzio universitario Archimede di Siracusa e dalla prof. Rosalba Panvini allora soprintendente Beni CC. e AA. di Siracusa.

Esso rappresenta un momento significativo nello studio del nostro territorio, dopo le indagini archeologiche di Paolo Orsi e di Bernabò Brea, e ricostruisce la storia della Necropoli dall’età del Bronzo e del Ferro  in Sicilia (XIV sec. A.C.) fino al periodo bizantino.

Siamo lieti di invitare la popolazione, gli studiosi e i cittadini, i giovani e le ragazze che lavorano e studiano, a partecipare all’evento, perchè pensiamo di avere offerto un supporto scientifico alla storia del nostro paese, con l’obiettivo di valorizzare il territorio per la fruizione turistica e la salvaguardia della sua integrità, come, appunto, bene dell’umanità, secondo l’onorificenza concessa dall’Unesco.

Mario Blancato

IL 12 GENNAIO UN LIBRO SU PANTALICA RACCONTA SORTINO ultima modifica: 2020-01-05T19:58:53+02:00 da IfattiSiracusa
Politica