EDY BANDIERA: ZITO E GLI ALTRI GRILLINI HANNO PORTATO L’EX PROVINCIA AL DISSESTO. E’ LUI IL CARNEFICE

Dice l’assessore regionale all’Agricoltura Edy Bandiera: “Ma Zito si è guardato bene allo specchio? O ha dimenticato che ad affondare le province siciliane e soprattutto la provincia regionale di Siracusa è stato lui, il suo gruppo del M5S e il suo amato presidente Crocetta? Oggi addirittura da carnefice delle ex province con tanto di voto ripetuto all’Ars per affossarle, vuole addirittura spacciarsi per difensore e lo fa con l’incompetenza tipica della sua parte politica. Presenta un emendamento che non ha copertura finanziaria, enfatizza una cifra risibile prelevata dal fondo autonomia per i lavoratori doposcuolisti, cifra che peraltro viene prelevata ogni anno e che oggi è stata dimezzata rispetto a prima. Insomma, a discutere con chi fa polemiche a vanvera si perde solo tempo. Il sottoscritto e il governo del presidente Musumeci per l’ex provincia di Siracusa hanno fatto concretamente e continueranno a fare. Zito si rassereni, lui, il suo gruppo di grillini e il suo presidente Crocetta sono quelli che hanno portato il Consorzio di Siracusa in dissesto. La gente lo sa bene, per chi non lo sapesse il tutto è ampiamente documentato sul sito dell’Ars”.