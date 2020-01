Aveva quasi 90 anni, 88 per l’esattezza, ma il cervello era quello di un ragazzo ventenne appena sbocciato alla vita. Michele Marchese era sempre stato un creativo, uno degli ultimi sognatori di questa città. Certo, partiva dall’azienda di famiglia, la rinomata tipografia Marchese, ma lui ci aveva messo subito del suo. Aveva creato un sindacato invidiato da molti a Siracusa, un sindacato che era stato il paradigma della storia degli artigiani e non solo a livello locale. Aveva avuto ruoli di responsabilità in vari enti importanti, era sceso in politica con Concetto Lo Bello. Era stato consigliere prima e assessore poi. Insieme poi avevamo vissuto una lunghissima vicenda montata ad arte da “non amici” e per fortuna conclusa benissimo e per cui personalmente non finirò mai di ringraziare la professionalità di Ezechia Paolo Reale. Avevamo gioito ed anche imprecato insieme, dopo 12 anni ci sta anche. Non voglio scrivere quello che aveva in mente di fare visto che di mezzo ci si è messo un infarto. Il suo impegno h24, la fantasia, la laboriosità, Michele Marchese è stato l’emblema di una Siracusa quasi scomparsa. Un abbraccio amico mio, sei stato un grande siracusano.

E’ MORTO MICHELE MARCHESE, UN GRANDE SIRACUSANO

