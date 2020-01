DEVE STARE IN CARCERE FINO A MARZO, ARRESTATO

Nella prima mattinata di oggi, i Carabinieri della Tenenza di Floridia hanno ottemperato all’ordine di esecuzione per l’espiazione della pena detentiva a seguito della revoca dell’affidamento in prova ai servizi sociali, emesso dal Tribunale di Sorveglianza presso il Distretto della Corte d’Appello di Catania, arrestando RIZZOTTO Salvatore Stefano, siracusano, classe 1972, disoccupato e pregiudicato.

Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Sorveglianza che ha giudicato inadeguata la misura dell’affidamento in prova, in costanza della quale il RIZZOTTO è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’arrestato è stato accompagnato presso la Casa circondariale “Cavadonna” di Siracusa, dove lo stesso dovrà scontare la pena residua sino al marzo 2020.