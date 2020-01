Oggi, domenica 5 Gennaio 2020, dalle 16 alle 17:30, nel Salone della Parrocchia del S.S. Salvatore, in Siracusa, Via Necropoli Grotticelle, il Recital: “A Natale puoi … cantare con noi!”, organizzato dal Coro della Parrocchia del S.S. Salvatore. Saranno graditi ospiti i bambini del Presepe dei piccoli, giunto alla seconda edizione, e gli alunni vincitori del Concorso di disegno: “Natale è un messaggio di pace”, organizzato dalla Scuola Paritaria Disneyland di Siracusa. Interverrà la Befana, con caramelle per tutti. A seguire, dolcetti e golosità. Il nostro messaggio augurale, di pace, per il Natale e l’Epifania, sono le straordinarie voci e performance dei bambini. Vi invitiamo a partecipare numerosi, per rendere ancora più speciale quest’evento.

DALLE 16 NELLA PARROCCHIA DI SAN SALVATORE: OGGI MUSICA, PRESEPE, DISEGNI E LA BEFANA PER I BAMBINI

