CASAPOUND: SARDINE NELL’ACQUARIO DEL PD

Rep: “Sardine senza orizzonte, nell’acquario del PD”: questo il testo dello striscione che CasaPound ha fatto trovare sul luogo in cui si terrà oggi la manifestazione delle Sardine.

“È sotto gli occhi di tutti che il movimento “spontaneo” delle Sardine, non sia altro che un banco delle solite associazioni e movimenti privi di amor patrio che gira e rigira nuotano nel nulla, senza alcun orizzonte, dentro “l’acquario” del Partito Democratico – dichiara CasaPound in una nota – e che evidentemente provano disagio ad esporsi a nome del proprio partito di riferimento».

«È il movimento del nulla cosmico – continua CPI – manifestano contro l’opposizione, non hanno proposte, se non il tentativo di zittire chi non si allinea al pensiero unico dominante. I sovranisti ‘non hanno diritto di essere ascoltati’, recita testualmente il loro manifesto».

«Per queste ragioni – conclude CasaPound – porteremo avanti attività sociali e culturali a tutela della libertà di espressione di chi non la pensa come loro».