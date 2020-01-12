ARRESTATI DUE PREGIUDICATI A CARLENTINI E VILLASMUNDO

ARRESTATI DUE PREGIUDICATI A CARLENTINI E VILLASMUNDO

Nel corso del fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Augusta hanno svolto diversi controlli finalizzati alla prevenzione dei reati ed alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono stati controllati 121 mezzi, 156 persone e sono state elevate 36 sanzioni al codice della strada, riguardanti, fra l’altro, il mancato uso delle cinture di sicurezza e l’utilizzo di telefoni cellulari durante la guida, per un ammontare di circa 7.000 euro.

In tale quadro, tre giovani, di cui due 21enni, di Augusta e Lentini e un 19enne di Sortino, sono stati segnalati in via amministrativa alla Prefettura di Siracusa poiché sorpresi in possesso di complessivamente, circa 8 grammi di marijuana, per uso personale.

Inoltre, a Carlentini e Villasmundo, i Carabinieri delle locali Stazioni hanno tratto in arresto Bellina Salvatore, 70enne, pensionato, pregiudicato, e Mendola Andrea, 24enne, pregiudicato, entrambi destinatari di ordini di carcerazione emessi dall’Autorità Giudiziaria. Il primo, dovendo espiare pene detentive già irrogate per reati di minaccia e lesioni personali aggravate commesse nel febbraio dell’anno 2015; il secondo poiché destinatario di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare già in atto, gli arresti domiciliari, essendo egli evaso più volte dalla sua abitazione. Anch’egli è stato quindi arrestato e tradotto in carcere

ARRESTATI DUE PREGIUDICATI A CARLENTINI E VILLASMUNDO ultima modifica: 2020-01-12T13:32:16+02:00 da IfattiSiracusa
Politica