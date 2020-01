Rep: La Regione, con ben 7 decreti, ha riconosciuto i Distretti del cibo, al solito esclusa la provincia di Siracusa che ha dovuto subire anche la beffa di essere inserita nel Distretto del cibo del Sud Est Sicilia – Etna Val di Noto, con sede a Catania, e nel Distretto del cibo del Sud Est Siciliano, con sede a Vittoria. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo.

Mi auguro che sia solo una svista e che al più presto si possa riparare al torto subito, anche in considerazione del fatto che, ad esempio, Catania ed Agrigento hanno avuto riconosciuti ben due distretti del cibo.

Io non posso credere, ha concluso Vinciullo, che la Provincia di Siracusa non sia in grado di competere con le altre province siciliane in tema enogastronomico, anzi!

ALTRO SCHIAFFONE A SIRACUSA, ESCLUSA DAI DISTRETTI DEL CIBO!

