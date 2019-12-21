Settimanale I fatti del 21-12-2019

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Il radicale Maurizio Landieri: Se non è chiaro chi è il sindaco,resteremo per mesi nello stagno

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Settimanale I fatti del 21-12-2019 ultima modifica: 2019-12-21T07:00:11+02:00 da IfattiSiracusa
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