Rep: Natale con i tradizionali pupi di Siracusa. Dopo il successo del San Martino Puppet Fest, il teatro Alfeo, la bottega e il museo dei pupi, nel cuore di Ortigia, riaprono le porte a residenti e turisti. E lo fanno con iniziative differenti. Domani, sabato 21 dicembre, e dopodomani, domenica 22, nell’ambito del progetto Siti Unesco del Sud Est Sicilia, dalle 10 alle 12, sarà possibile visitare gratuitamente la bottega di costruzione dei pupi siciliani per scoprire i segreti che si celano dietro a questi splendidi esempi di artigianato artistico. Un’occasione imperdibile per far conoscere meglio alle giovani generazioni l’arte dei pupi.

Lunedì 23 dicembre alle 17 partiranno invece gli spettacoli al teatro dei pupi, che andranno avanti tutti i giorni fino a domenica 5 gennaio

NATALE E CAPODANNO COI PUPI ALLA GIUDECCA

