MANIFESTI SU CONTE A SIRACUSA / PENSA COME VUOI MA PENSA COME NOI

Rep: Il volto del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e lo slogan provocatorio «Pensa come vuoi ma pensa come noi». I manifesti sono spuntati oggi, giovedì 19 dicembre, lungo le strade di diversi quartieri Siracusa. Sconosciuti al momento gli autori. Locandine analoghe con il volto del premier sono apparse oggi anche in altre città italiane come Bologna, Torino e Lucca. Sotto il volto di Conte appare un’altra scritta, in piccolo: «Serve un lessico più consono, una neolingua mite, rispettosa. E’ un progetto politico di ampia portata». In basso, il simbolo di un fantomatico «Ministero della verità», richiamo forse a uno dei quattro ministeri che governano lo stato immaginario di Oceania nel romanzo «1984» di George Orwell, che parla di informazione e propaganda.

