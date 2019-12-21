LUNEDI’ 23 DICEMBRE NIENTE AUGURI ALL’ARCIVESCOVO PAPPALARDO

LUNEDI’ 23 DICEMBRE NIENTE AUGURI ALL’ARCIVESCOVO PAPPALARDO

Rep: In occasione delle imminenti festività natalizie, l’arcivescovo di Siracusa, Mons. Salvatore Pappalardo, ha il piacere di incontrare i giornalisti e tutti gli operatori della comunicazione della Diocesi, per condividere una riflessione sul Natale e per uno scambio di auguri. L’appuntamento è per lunedì 23 dicembre, alle ore 10.00 nei saloni dell’Arcivescovado, in piazza Duomo 5 a Siracusa.

Ovviamente lunedì 23 dicembre 2019 non condivideremo nessuna riflessione e non faremo nessun scambio di auguri con l’arcivescovo Salvatore Pappalardo. Non condividiamo e non abbiamo condiviso una Curia siracusana dedicata in toto ai migranti e dimentica dei nostri giovani migranti, solo nel 2019 circa novemila giovani siracusani sono emigrati alla ricerca  di un lavoro, ma per loro non c’è mai stata una parola, una veglia, una speranza, un incoraggiamento. Non condividiamo e non abbiamo condiviso che siano arrivati a Siracusa ordini religiosi specializzati nel gestire centri di accoglienza per migranti, con una linea sottile fra buonismo e business. Non abbiamo condiviso che strutture ecclesiastiche siamo anch’esse diventate centri di accoglienza con evidenti benefici di natura economica. Non abbiamo condiviso che non si parli mai di cristiani e in particolare dei cristiani poveri della nostra città. Non abbiamo condiviso l’intesa politico/ideologica fra la curia siracusana e Italgarozzo con un (quasi) monopolio nella gestione di fatti e di siti culturali. Questo giusto per parlare per titoli. Siccome non siamo ipocriti non andiamo a fare gli auguri all’arcivescovo Pappalardo di cui non condividiamo anche moltissime altre cose oltre a quelle qui sopra citate.

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LUNEDI’ 23 DICEMBRE NIENTE AUGURI ALL’ARCIVESCOVO PAPPALARDO ultima modifica: 2019-12-21T21:04:11+02:00 da IfattiSiracusa
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