LE PAGELLE DI SALVO FERLITO: UN 9 A PAOLO REALE, 1 ALLA FLORENO E 3 A GRANATA

Come ormai i siracusani sanno, il Pagellone è un divertimento di fine anno, con opinioni, giudizi e voti. Nel mirino ci sono alcuni personaggi noti e meno noti di Siracusa. Nessun rancore ovviamente, un po’ di ironia e anche un po’ di difficoltà a capire come si sia costretti a parlare di politici che dire scarsi è un eufemismo. Ultima cosa, i voti vanno da 1 a 10, proprio come a scuola. Da parte nostra nessuno sconto, sempre tenendo conto che di divertimento si tratta. Quest’anno a dare i voti sarà Salvo Ferlito, un siracusano che ormai da anni vive in Brasile, ma che è comunque molto attento alle vicende della sua città, insomma sa di cosa parla ed ha il suo punto di vista che gli abbiamo chiesto di sintetizzare con un voto.

Fabio Granata: 3

Un buon numero per ricominciare.



Pierpaolo Coppa: 2

Pare sia il braccio sbagliato al posto giusto.



Giusy Genovesi: 5

Come per Italia, incoraggiamento ai giovani ed in più: la ricordo come una ragazzina intelligente e seria.



Fabio Moschella: 6

Sei Perseo? No, trentaseo. Onesto e nulla più, nemmeno provò a decapitare la medusa nonostante sapesse bene dove dormisse.



Giovanni Randazzo: 2

Nel club dei nani fu quello più alto.



Pippo Ansaldi: 8

Gli toccava l’assessorato dopo il pasticciaccio, ma rimase in silenzio. Colto, un signore.



Bruno Alicata: 8

Fu ingiustamente penalizzato, io ancora penso che il suo seggio fu scippato. Pulito, intelligente, merita di più.



Ezechia Paolo Reale: 9

Comunque vada un grande.



Enzo Vinciullo: 8

Appassionato, forse troppo.



Ferdinando Messina: 8

Impeccabile.

Mauro Basile: 7

Distintosi su tutti i fronti.



Salvo Castagnino: 8

Molti lo accusano ingiustamente. Io credo nella sua buona fede. Un lottatore.

Carmela Floreno: 1

Ha nominato un catanese – in quota della Provincia di Siracusa – nel CdA di Asac, aeroporto di Catania, una azienda pubblica virtuosa: fatturato circa 84 milioni di euro con più di otto milioni di utili annui.

PS: qualche furbacchione ha fatto la proposta demente di privatizzarla.

