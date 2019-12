L’ALBERO ALL’URBAN CENTER / PERCHE’ LA MEZZALUNA AL POSTO DELLA STELLA COMETA?

Rep: Sull’albero realizzato dai nostri studenti ed esposto presso l’Urban Center era stata prevista, come da tradizione secolare, una stella cometa. Perché si è pensato di oscurarla e di sostituirla con una mezzaluna e una stella che, nell’universo mondo, rappresenta una visione parziale, anche se corretta, della vita? Lo dichiara Vincenzo Vinciullo.

La stella cometa esprime una visione universale di dialogo ed integrazione. Un segno rivolto a tutti i popoli verso una meta di integrazione e di bene comune.

Basta ricordare i viaggi dei Re Magi che, stranieri e non ebrei, provenienti dall’Oriente guidati dalla stella cometa andarono alla ricerca del Messia, del profeta che per primo ha portato fra gli uomini amore universale, giustizia, libertà, uguaglianza e fratellanza.

La stella cometa è portatrice di un messaggio inclusivo, sicuramente non di parte, che guida tutti gli uomini, nessuno escluso, verso la propria fede, il proprio Dio, verso la Luce.

Per questo, ha proseguito Vinciullo, mi è sembrata strana questa sostituzione e del resto anche un esponente autorevole della comunità araba di Siracusa, nel donare uno stupendo albero di Natale alla comunità cristiana aretusea, ha ritenuto corretto rispettare la nostra tradizione, il nostro accogliere Cristo, simbolo di pace fra tutti i popoli del mondo.

Anche il messaggio del Santo Padre, nel richiamare tutta la comunità cattolica a realizzare nelle proprie case e in tutti i luoghi possibili il Presepe, è stato chiaro nell’indicare il valore simbolico della natività e della nascita di Cristo in particolare.

Spero che, ha concluso Vinciullo, gli amministratori della mia città, serenamente, riflettano sul significato universale, inclusivo e dialogante della stella cometa e al più presto la possano ricollocare dove gli studenti e le studentesse di Siracusa l’avevano prevista, non per escludere alcuno, ma per includere quanta più gente possibile.

