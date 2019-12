I due ragazzi nella foto insieme a tutta la oro classe, la quarta C del Liceo Einaudi, hanno comprato la spesa per i poveri della parrocchia di San Paolo in Ortigia. Una parrocchia povera economicamente, ma tanto ricca di entusiasmo e di voglia di fare. “Ovviamente ringrazio i ragazzi dell’Einaudi per quello che hanno pensato e hanno fatto – dice il parroco, Rosario Lo Bello -, ma anche in occasione di queste feste debbio rilevare lo stato di assoluto degrado in cui versano molti locali della Parrocchia. Stiamo cercando di rimettere in sesto la sala dei ragazzi dove ci riuniamo coi giovani ed abbiamo chi ha fatto un bel progetto che con duemila euro la renderebbe vivibile ed anche accogliente. Ora aspettiamo di sapere chi ci può dare una mano concretamente”.

GLI STUDENTI DELL’EINAUDI COMPRANO LA SPESA PER I POVERI DELLA PARROCCHIA DI SAN PAOLO

