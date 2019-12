FESTA DI SANTA LUCIA / SIRACUSA PROTAGONISTA IN UN PROGRAMMA DI SUCCESSO DELLA TELEVISIONE PUBBLICA SVEDESE

Rep: Venerdi 13 dicembre 2019, proprio in occasione del giorno di Santa Lucia, Siracusa è stata una tra le città protagoniste di uno dei più famosi programmi della Televisione Pubblica Svedese : “På spåret” , in italiano “Sulla pista giusta”.

“På spåret “ è un famoso spettacolo televisivo trasmesso sulla rete nazionale svedese dal 5 settembre 1987. Lo spettacolo, che è destinato a essere divertente ma educativo, è rimasto uno dei programmi TV più popolari in Svezia, attirando una media di 2.150.000 spettatori durante la stagione 2007. Il record di tutti i tempi è stato stabilito nel marzo 1990, quando 3,7 milioni di persone si sono sintonizzate per vedere lo spettacolo cioè quasi la metà di tutti gli svedesi ha visto lo spettacolo.

La parte della puntata in cui mostrano Siracusa è possibile visualizzarla dal minuto 23:20 al 37:50 del video che troverete cliccando su questo link:

https://www.svtplay.se/video/24785122/pa-sparet/pa-sparet-sasong-30-avsnitt-2?start=auto

Durante il quiz, i concorrenti dovevano indovinare la città oggetto delle riprese e rispondere a dei quesiti sulla cultura, sul territorio, sul cibo e sulle feste tradizionali della città.

Questo programma, seguitissimo in Svezia ha segnato un altro momento di valorizzazione di Siracusa e delle sue tradizioni.

Con molto piacere la troupe svedese ha dichiarato di essersi sentita veramente accolta durante la registrazione del servizio, infatti hanno potuto lavorare in maniera rapida e professionale, percependo il supporto dell’intero territorio, accogliente e disposto ad aprire sempre le porte delle loro case. Prezioso è stato il dal supporto di SIRACUSA TOUR, con cui la trasmissione svedese ha costruito la puntata. E’ stato bello vedere come alcuni stereotipi sulla Sicilia, sono oggi considerati “tradizionali” o “antichi” in altre parti del mondo, ma se ci riflettiamo a fondo, vedremo che alcuni di essi sono ancora presenti, specialmente i migliori e i più invidiati: buon cibo, artigianato locale, tradizione familiare e spirito di accoglienza del viaggiatore, racconta Daniele Valvo di Siracusa Tour.

Per la realizzazione di queste immagini è bisognoso ringraziare in primis la Film Commission di Siracusa, che in tempi celeri ha saputo rendere tutto estremamente semplice e che ha aperto le porte a tutte le richieste della troupe.

Ringraziamo il Caseificio Borderi con i magnifici Nazarena e Gaetano, il Centro Diurno Anziani di Canicattini Bagni, in particolare la signora Agatina Nicolosi ed Enza Liistro, la Deputazione della Cappella di Santa Lucia con il presidente Pucci Piccione e il signor Emilio Aliffi, l’Arcidiocesi di Siracusa nella figura del direttore dell’ufficio stampa Alessandro Ricupero e l’azienda Ferrovie dello Stato “Trenitalia”. Infine si ringrazia per il prezioso supporto : Ivan Celano e “Dada – Bar delle Maestranze” con Davide e Laura.

