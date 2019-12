ENNESIMA BUGIA DI ITALGAROZZO, IL BRUTTISSIMO ALBERO ECOLOGICO NON LO HANNO REALIZZATO I BAMBINI, MA GLI ADULTI

Rep: “Sono felice ed orgoglioso di essere qui insieme a tanti bambini, che sono i veri protagonisti di questa giornata. È, infatti, grazie a loro che è stato realizzato questo albero ecologico e sostenibile, con tante assi di legno dipinte da loro a mano. È incoraggiante per il futuro di tutti noi vedere le nuove generazioni mettersi in gioco e impegnarsi per rendere la nostra città più bella e più inclusiva. I piccoli, come dico sempre, sono i miei concittadini preferiti. Si parla da anni di città a misura di bambino e noi stiamo provando a realizzarla attraverso scelte e iniziative che li mettono al centro. È quanto sta avvenendo oggi, e dunque non si può che essere soddisfatti”. Lo ha dichiarato il sindaco Francesco Italia intervenendo questa mattina alla cerimonia di inaugurazione dell’Eco-Albero del progetto “ Un Natale in Asse con la Città”, allestito nella struttura di via Nino Bixio, realizzato dagli alunni degli istituti comprensivi di Siracusa e dove all’interno è stato collocato il “Presepe Creativo”.

L’opera di proselitismo di Italgarozzo è costante e dura ormai da anni. Come leggiamo sopra “stamattina è stato inaugurato l’albero ecologico sostenibile”. Dice Italgarozzo che è stato realizzato dai bambini che sono i suoi concittadini preferiti. NON E’ VERO ed è la sua milionesima bugia, ormai le spara a ritmo incontrollato, le assi di legno infatti sono state dipinte a mano da persone quarantine, cinquantine ed anche sessantine. Altro che bambini che sono i miei concittadini preferiti. Un’altra balla. L’albero in questione è stato realizzato da tutte le associazioni di sinistra dichiarata e di sinistra di fatto che si sono impadronite di fatto dell’istituzione comune, vedi la disponibilità pressocchè totale di siti pubblici per le loro performances. Alberi ecologici, presepi creativi, parchi e oggi si punta tutto sul verde. Le stesse associazioni (Rifiuti zero, Slow food etc etc) ora sono confluite in un gruppo denominato “Comitato aria nuova” che ha addirittura firmato un protocollo col Comune ed ha praticamente una esclusiva sulle iniziative che riguardano la gestione del verde a Siracusa, non per nulla c’erano tutti per i lecci di viale Scala Greca. Insomma, una squadra, un team che funziona molto spesso con fondi pubblici pur appartenendo ad una precisa area sinistra che poi, anche qui di fatto, li vede impegnati attivamente nei momenti elettorali. Per fortuna siamo agli ultimi giorni di Carnevale..

ENNESIMA BUGIA DI ITALGAROZZO, IL BRUTTISSIMO ALBERO ECOLOGICO NON LO HANNO REALIZZATO I BAMBINI, MA GLI ADULTI

