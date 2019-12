Non ci posso credere, Concetto La Bianca non è più fra noi. E’ stato piu’ volte amministratore comunale, assessore, vicesindaco, sindaco facente funzioni e quindi anche presidente pro tempore della Fondazione Inda. Ma Concetto è stato soprattutto una persona buona, un generoso, sempre sorridente, affabile e disponibile. Sono stato suo amico per tanti anni e ricordo con enorme piacere le chiacchierate allo Splendor di piazza Adda, le sue finte liti con altri amici che lo punzecchiavano ma che in realtà gli volevano un mondo di bene, in particolare accuse e contraccuse con l’avvocato Latina. Le analisi politiche e le contrapposizioni che finivano sempre con un “complessivamente ce ne stiamo fottendo, prendiamoci un bel caffè”. Concetto era rimasto democristiano per sempre, anche nella politica e nella vita, preferiva l’accordo allo scontro, il mettiamoci una pietra sopra alla guerra senza limiti e senza confini. Amava parlare della natia Ferla, ma il pensiero fisso era la sua Siracusa. Quelli che la governavano piuttosto male non erano nemici, ma avversari politici. Beh, avversari, si fa per dire, anche con loro, alla fine delle diversità di vedute, Concetto preferiva prendere un bel caffè. Oggi non ci sarà più al suo tavolo d’angolo, non aspetterà più gli amici preferiti Latina e Fileti, non farà più le gran risate che gli hanno resi lievi questi ultimi anni. Ci ha lasciati all’improvviso, a soli 56 anni. Una disdetta, il destino, il fato? Mi mancherà l’accoglienza e il suo sorriso quando arrivavo al bar e mi sedevo accanto a lui. Per chi lo volesse idealmente abbracciare per l’ultima volta l’appuntamento è alle 10 del 27 dicembre, al Sacro Cuore.

E’ MORTO IL PROFESSORE CONCETTO LA BIANCA

