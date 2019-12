Dopo che dei vandali, in queste notti, avevano rubato delle piante da fioriere ed aiuole di Siracusa, approntate in prossimità delle festività natalizie, l’Assessore regionale per l’Agricoltura, Edy Bandiera – dopo aver criticato questo gesto irragionevole di qualche vile che nella penombra ha voluto cancellare i fiori e le piante natalizie segno di civiltà e di decoro urbano – è andato ben oltre. Infatti, ha voluto prontamente regalare nuovamente alla Città di Siracusa 300 piante, di stella di natale, per ripristinare al meglio quegli angoli di colore e bellezza che erano stati violentati da qualche incivile che, con questo gesto, offende la comunità siracusana che è contrassegnata invece, in ampia misura, dai valori dell’amore per la città e per il bene comune. All’iniziativa di Bandiera ha fatto seguito la pronta disponibilità di Matteo Melfi, coordinatore provinciale di Forza Italia giovani e di Roberto Incremona, a cui è andato il ringraziamento ed il grande apprezzamento dell’assessore regionale per la concreta sensibilità mostrata, l’amore per la città e la vera dedizione che li ha portati, in questi giorni di festa, a ripiantare immediatamente le piante ed i fiori in città.

DOPO IL FURTO DEI VANDALI / L’ASSESSORE EDY BANDIERA REGALA 300 STELLE DI NATALE ALLA CITTA’

ultima modifica: da