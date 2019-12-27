DOPO IL FURTO DEI VANDALI / L’ASSESSORE EDY BANDIERA REGALA 300 STELLE DI NATALE ALLA CITTA’

DOPO IL FURTO DEI VANDALI / L’ASSESSORE EDY BANDIERA REGALA 300 STELLE DI NATALE ALLA CITTA’

Dopo che dei vandali, in queste notti, avevano rubato delle piante da fioriere ed aiuole di Siracusa, approntate in prossimità delle festività natalizie, l’Assessore regionale per l’Agricoltura, Edy Bandiera – dopo aver criticato questo gesto irragionevole di qualche vile che nella penombra ha voluto cancellare i fiori e le piante natalizie segno di civiltà e di decoro urbano – è andato ben oltre. Infatti, ha voluto prontamente regalare nuovamente alla Città di Siracusa 300 piante, di stella di natale, per ripristinare al meglio quegli angoli di colore e bellezza che erano stati violentati da qualche incivile che, con questo gesto, offende la comunità siracusana che è contrassegnata invece, in ampia misura, dai valori dell’amore per la città e per il bene comune. All’iniziativa di Bandiera ha fatto seguito la pronta disponibilità di Matteo Melfi, coordinatore provinciale di Forza Italia giovani e di Roberto Incremona, a cui è andato il ringraziamento ed il grande apprezzamento dell’assessore regionale per la concreta sensibilità mostrata, l’amore per la città e la vera dedizione che li ha portati, in questi giorni di festa, a ripiantare immediatamente le piante ed i fiori in città.

DOPO IL FURTO DEI VANDALI / L’ASSESSORE EDY BANDIERA REGALA 300 STELLE DI NATALE ALLA CITTA’ ultima modifica: 2019-12-27T13:51:48+02:00 da IfattiSiracusa
Politica