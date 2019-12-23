CONCETTINA PASTORE: BELVEDERE MERITA DI PIU’

CONCETTINA PASTORE: BELVEDERE MERITA DI PIU’

A cosa sto pensando?
Penso che Belvedere non si merita di essere trattata come una Cenerentola.
Oggi il delirio. File di macchine che ci invadono, pedoni che stentano a camminare per il timore di essere urtati.Vigili assenti.
Sicurezza inattesa. Pensate a cosa succederebbe a causa di un evento calamitoso.
Ma veramente ci meritiamo questo?
È mai possibile che non si riesca a trovare soluzioni di limitazione del traffico?
Ma dove sono i nostri politici?
Passatevi la mano sulla coscienza, non siamo solo un vivaio di voti
Belvedere si merita di più.

Concettina Pastore

CONCETTINA PASTORE: BELVEDERE MERITA DI PIU’ ultima modifica: 2019-12-23T13:09:55+02:00 da IfattiSiracusa
Politica