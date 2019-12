A cosa sto pensando?

Penso che Belvedere non si merita di essere trattata come una Cenerentola.

Oggi il delirio. File di macchine che ci invadono, pedoni che stentano a camminare per il timore di essere urtati.Vigili assenti.

Sicurezza inattesa. Pensate a cosa succederebbe a causa di un evento calamitoso.

Ma veramente ci meritiamo questo?

È mai possibile che non si riesca a trovare soluzioni di limitazione del traffico?

Ma dove sono i nostri politici?

Passatevi la mano sulla coscienza, non siamo solo un vivaio di voti

Belvedere si merita di più.

Concettina Pastore

CONCETTINA PASTORE: BELVEDERE MERITA DI PIU'

