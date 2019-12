CASAPOUND FESTEGGIA IL SUO PRIMO ANNIVERSARIO A SIRACUSA

Rep: “Alla presenza di un folto pubblico, ieri si è svolta la festa per il 1° Anniversario dell’apertura di Oplites – Spazio Identitario ossia la sede di CasaPound Italia a Siracusa”.

Lo ha riferito oggi il responsabile Fabio Camilli di CasaPound Siracusa.

Negli interventi “si è rilevato come il coraggioso impegno dei militanti in alcuni quartieri difficili abbia fatto conquistare simpatia e consenso al movimento che vuol sempre più diventare un forte punto di riferimento per quei siracusani e quegli italiani che vogliono battersi per un cambiamento reale nel nome dell’amor di Patria, della sovranità nazionale, della giustizia sociale e della libertà”.

Tra le iniziative registrate in questo primo anno dalla tartaruga frecciata a Siracusa anche la raccolta di generi alimentari per le famiglie italiane bisognose e il progetto “Domenica Identitaria” per promuovere ogni mese i siti culturali e archeologici della città. Sempre attivo anche lo sportello “Dillo a CasaPound” volto a raccogliere le segnalazioni dei cittadini nei più svariati ambiti della realtà comunale e provinciale.

