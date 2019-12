Rep: Fine anno, momento di consuntivo e il consuntivo per noi ha la voce di 1.020.00 grazie. GRAZIE al milione di visitatori che da gennaio ad oggi hanno scelto i nostri siti, dall’area monumentale della Neapolis alla villa del Tellaro, a Pantalica, grazie a chi ha creduto nel Parco Archeologico di Siracusa, a chi ha scelto il paesaggio, l’archeologia e le testimonianze del tempo e i suoi racconti in questo spicchio di bellezza della Sicilia Sud Orientale. Dall’1 agosto abbiamo tentato di creare bellezza, abbiamo riaperto al pubblico siti come il castello Eurialo, il ginnasio romano, il tempio di Giove a Siracusa, e nei prossimi giorni l’area dei Santoni a Palazzolo Acreide. Abbiamo creato legami con i comuni, convenzioni con associazioni, abbiamo raccontato cultura e storia. Sentiamo con noi l’entusiasmo di chi crede in una scommessa: fare della nostra terra e della sua storia un punto di partenza e di rilancio e, soprattutto, di orgoglio.

La nostra è una splendida fine anno e una speranza per il nuovo. Sono a nostro fianco tutti quelli che credono nei nostri sogni, dal personale di custodia, agli amministrativi, alle associazioni, agli artisti che, gratuitamente, hanno contribuito col loro talento a dare luce ai testimoni di cultura che sono le nostre aree archeologiche.

Grazie! Vi aspettiamo nel 2020 per i prossimi appuntamenti, quelli programmati, quelli che verranno, Voi, il nostro riflesso, perché la nostra storia deve riprendere ad essere eccellenza.

BUON ANNO dal Parco Archeologico di Siracusa.

BUON ANNO DAL PARCO ARCHEOLOGICO: NEL 2019 OLTRE UN MILIONE DI VISITATORI

