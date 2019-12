BABBO NATALE IN VISITA ALL’OSPEDALE DI LENTINI

Rep: Clima natalizio anche tra i reparti dell’ospedale di Lentini dove Babbo Natale e una schiera di volontari dell’Associazione Metapiccola, hanno portato momenti di gioia e di allegria tra i pazienti ricoverati, intonando canti natalizi e consegnando ad ognuno di loro piccoli doni offerti dal Club Service Archeoclub di Lentini.

L’iniziativa “Natale in corsia” rientra in un programma più ampio di manifestazioni promosso dall’Unità operativa Informazione e Comunicazione dell’Asp di Siracusa diretta da Adalgisa Cucè e curato dalla referente Urp di Lentini Eliana Lo Faro.

Le iniziative proseguiranno con “Tombola che…Ospedale” il 27 dicembre, in orario pomeridiano, con una tombola in filodiffusione che coinvolgerà tutti i degenti dell’ospedale sia allettati, sia deambulanti e le loro famiglie. I premi saranno donati dall’Associazione Culturale “Rinascita Leontina” di Lentini e saranno consegnati dai volontari direttamente agli utenti nelle loro stanze di degenza.

Seguirà “La Befana in…Ospedale” il 6 gennaio in orario pomeridiano, con una befana che consegnerà ad ogni piccolo degente, ricoverato nel reparto di Pediatria, un giocattolo offerto dall’Associazione “Rinascita Leontina”. Sono previsti animazione, truccabimbi e sculture di palloncini.

Nelle giornate del 25 gennaio, 29 febbraio e 28 marzo 2020 sono previsti eventi teatrali e musicali nella sala conferenze dell’ospedale con artisti che offriranno la loro partecipazione gratuitamente.

“Il ricovero in ospedale – spiega Adalgisa Cucè – è per tutti un momento critico, è fonte di ansia per il paziente e per i familiari. I rapporti con il mondo esterno e le relazioni sociali vengono ridotti e si ha un abbassamento della qualità della vita. L’aumento di questa consapevolezza stimola la ricerca di interventi mirati verso una “umanizzazione” dell’ospedale che passa anche attraverso l’organizzazione di attività ricreative e sociali con il supporto di volontari adeguatamente formati e attraverso la creazione di una rete che garantisca la continuità e l’integrazione tra ospedale e territorio. L’ospedale di Lentini non è nuovo a tali iniziative in quanto, sin dalla sua apertura, i volontari dell’associazione di volontariato “Metapiccola” , del “Progetto S.O.S.” dell’ASP di Siracusa, accolgono, all’ingresso dell’Ospedale, gli utenti che giornalmente vi si recano. Sempre grazie alla loro inventiva ed al loro impegno giornaliero, vengono organizzati numerosi eventi all’interno dell’ospedale che coinvolgono sia gli utenti degenti che i loro famigliari. Durante le manifestazioni natalizie, i degenti che saranno in condizione di allontanarsi dalla propria stanza, saranno accompagnati dai volontari negli ambienti dove gli stessi si svolgono ed assistiti in assenza di parenti. I familiari potranno partecipare a tutte le attività”.

