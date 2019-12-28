ALTRO SCIPPO A BELVEDERE, SCOMPARSI I 110MILA EURO STANZIATI PER I MARCIAPIEDI

ALTRO SCIPPO A BELVEDERE, SCOMPARSI I 110MILA EURO STANZIATI PER I MARCIAPIEDI 
Rep: In fase di approvazione del Bilancio 2019 del Comune di Siracusa, sono stati stanziati 110 mila euro per la realizzazione dei marciapiedi di via Cavalieri di Vittorio Veneto che conducono alla scuola media di Belvedere.
I 110 mila euro, frutto di due emendamenti firmati dai Consiglieri Basile, Alota e Castagnino, davano finalmente all’Amministrazione Comunale la possibilità, dopo anni, di realizzare detti marciapiedi per consentire ai ragazzi e ai loro genitori di raggiungere la scuola senza correre pericolo. Lo dichiarano Vincenzo Vinciullo e Mauro Basile.
Il progetto, esistente da oltre cinque anni, anziché essere finanziato, così come era stato deliberato dal Consiglio Comunale, non è stato finanziato e le risorse, a quanto pare, sono state destinate ad altre vie della città di Siracusa. 
Di fronte all’ennesimo scippo nei confronti della Comunità di Belvedere, hanno concluso Vinciullo e Basile, chiediamo di sapere dove sono state destinate queste risorse e perché, esistendo il progetto, si è ritenuto di utilizzare altrove le risorse che il Consiglio Comunale, su nostra proposta, aveva destinato alle alunne e agli alunni di Belvedere che evidentemente, figli di un Dio minore, dopo la perdita della palestra a causa dell’incuria sempre della Giunta Comunale, adesso vedono nuovamente allontanarsi la possibilità di poter andare a scuola in assoluta sicurezza. 
 
ALTRO SCIPPO A BELVEDERE, SCOMPARSI I 110MILA EURO STANZIATI PER I MARCIAPIEDI ultima modifica: 2019-12-28T13:12:06+02:00 da IfattiSiracusa
Politica